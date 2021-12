Homem de 23 anos morre após levar choque elétrico, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

14/12/2021 09:02, atualizado às 09:08 de 14/12/2021

Na noite de segunda-feira (14/12), por volta das 22h20, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para atender uma ocorrência de parada cardiorrespiratória (PCR) próximo a um circo, na Rua 34 Sul. Segundo a corporação, o jovem identificado como Gustavo Garcez, 23 anos, foi atendido por 1 hora com procedimentos de ressuscitação, mas acabou não resistindo e falecendo no local.

De acordo com pessoas que estavam no local no momento do ocorrido, Gustavo foi encontrado sentado nos degraus do trailer, com o pés no chão e não verbalizando. No momento em que os funcionários do Circo notaram que a vítima poderia estar recebendo um choque elétrico, foram desligado a energia do local. Antes da chegada da equipe do 25° Grupamento de Águas Claras, a vítima estava tentando ser reanimada por um brigadista do próprio circo. Apesar das manobras de ressuscitação, um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) decretou o óbito do jovem.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e a área do ocorrido foi cercada pelos agentes. Nos grupos do DFÁguasClaras, seguidores relataram o ocorrido na noite de ontem. “Da janela do meu apartamento dava pra acompanhar tudo. Quando eu vi, ele já estava no chão. Pela reação dos funcionários, talvez ele fosse do próprio circo”, disse a moradora Emanuela.

ERRAMOS: a informação anterior citava o Circo Dubai, onde o jovem acabou falecendo. O circo em cartaz no local, contudo, é outro.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.