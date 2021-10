Ibaneis determina e uso de máscaras ao ar livre será desobrigado a partir de 3 de novembro

Por Pablo Giovanni | Foto: Nilson Carvalho/Agência Brasília

26/10/2021 19:07, atualizado às 19:10 de 26/10/2021

O governador Ibaneis Rocha (MDB), em publicação extra no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (26), determinou a desobrigação de máscaras ao ar livre a partir de 3 de novembro.

A medida, publicada hoje, já havia sido estudada pelo próprio governador Ibaneis Rocha nos últimos dias. Na segunda-feira (25), ele deixou explícito que pretendia liberar o uso obrigatório das máscaras em locais abertos.

“Sabemos que estamos avançando em relação aos índices de transmissão, que estão caindo bastante. Isso já nos dá horizonte no sentido de liberar o uso de máscaras pelo menos em ambiente aberto”, disse, durante evento de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sobradinho 2.

Apesar da liberação, o uso de máscaras ainda é obrigatório em outros ambientes, como condomínios, comércios e no transporte coletivo.

“Estamos tentando voltar à normalidade o mais rápido possível, mas não podemos prever a data de forma segura. Mais adiante, quando atingirmos em torno de 70% ou 80% de pessoas vacinadas, tudo isso pensado em base técnicas, poderemos considerar a retirada de máscaras em ambientes fechados”, disse Ibaneis, no evento sobre a retirada de máscaras em locais fechados.

Publicação no DODF

“Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, no âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias”, diz trecho da publicação.

Lugares como escolas públicas, segundo publicação, devem seguir orientação da Secretaria de Educação, que por ora, não se manifestou sobre a possibilidade.

