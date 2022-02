Ibaneis divulga recursos para parques, mas não inclui Águas Claras

O governador Ibaneis Rocha lançou vários pacotes de obras para parques ecológicos do Distrito Federal. Ao todo, os recursos são de R$ 39 milhões, que é originário de compensações ambientais e florestais, vindos de grande parte da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). De acordo com o chefe do Executivo local, dez unidades ambientais serão beneficiadas em um primeiro momento.

Somam-se aos recursos da Terracap, cerca de R% 912,8 mil do Serviço de Limpeza Urbano (SLU); R$ 1,9 milhão do Departamento de Estradas e Rodagens (DER); e R$ 195,3 mil da Caesb, fora os R$ 11 milhões de iniciativa privada. Responsável pelos parques ecológicos do DF, o secretário-executivo do Brasília Ambiental, Thúlio Moraes, afirmou que é a primeira vez que se faz um planejamento conjunto entre os responsáveis pelas compensações e o instituto.

“A Terracap, por exemplo, que é a responsável pelo maior quantitativo de compensações, fez todo um planejamento para esses investimentos, o que nos deu condições de também planejar melhor as intervenções que vamos fazer nas unidades, respeitando os planos de manejo, as poligonais e os atributos ecológicos dessas áreas”, explica o gestor. Moraes lembra que a função do órgão ambiental é estruturar essas UCs para permitir um acesso ordenado, propiciando à população desfrutar cada vez mais desses espaços.

Há, ainda, no planejamento das obras recursos de compensação ambiental e florestal destinados à implantação de novos parques ecológicos no Distrito Federal. “Esta é uma forma prevista legalmente para a contrapartida ambiental na implantação dos parcelamentos da agência, mas que, acima de tudo, entrega à população qualidade de vida e bem-estar”, reforça o diretor técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho.

Parque de Águas não incluído

Ao todo, serão 11 parques incluídos para intervenções e melhorias, como cercamentos, banheiros, ampliação e sinalização de coopervias, instalação de lixeiras e guaritas, projetos de iluminação, parques infantis e construção de quadras poliesportivas, galpões e pergolados. Os parques são Saburo Onoyama, Cortado (Taguatinga), Veredinha (Brazlândia), Gatumé (Samambaia), Anfiteatro (Lago Sul) Três Meninas (Samambaia), Sucupira (Planaltina), Riacho Fundo, Santa Maria, Copaíbas e das Garças (Lago Norte). O parque ecológico de Águas Claras não sofrerá melhorias.

