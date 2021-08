Ibram fecha parceria e agentes do parque de Águas Claras ganham internet fibra ótica

Por Pablo Giovanni | Foto: Lúcio Bernardo Jr.

26/08/2021 09:20, atualizado às 09:25 de 26/08/2021

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) fechou parceria com a Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão (SEFP) e a pela primeira vez, haverá uma rede corporativa metropolitana de comunicação de alta velocidade no Parque Ecológico de Águas Claras.

Chamada de GDFNet, é um projeto de extensão para melhorar a comunicação entre as unidades administrativas e unidades operacionais do governo. Além da própria unidade do parque de Águas Claras, a internet fibra ótica, segundo o governo, já atende outros endereços, como hospitais, UBSs, escolas, delegacias, quartéis da PMDF e CBMDF, agências do trabalhador, Sedest, Detran, Na Hora, Presídios, DFTrans, agências da Receita do DF, dentre outros e, atualmente, “tem aproximadamente 550 quilômetros de rede ótica própria”.

Segundo o agente atuante no parque de Águas Claras, José dos Reis de Mato, a internet fibra ótica abre um “leque” de opções para os servidores realizarem atendimentos virtuais, sem ficar refém de conexões fracas e exercer o trabalho com excelência.

“Poderemos obter ainda informações internas que são pertinentes às atividades aqui no parque. Estaremos mais integrados. É a realização de um sonho antigo dos servidores que trabalham nas UCs (Unidades de Conservação)”, afirma José Reis.

O que é o GDFNet

A GDFNet é um projeto de expansão tecnológica do governo que interliga as unidades administrativas e unidades operacionais, permitindo a troca de informações seguras entre si, além do acesso à rede mundial de computadores.

Outras unidades já tem a mesma tecnologia

Além do Águas Claras, já receberam a GDFNet o Centro de Práticas Sustentáveis (Mangueiral) e os parques ecológicos: da Asa Sul, Lago do Cortado (Taguatinga), Olhos D’Água (Asa Norte), Sucupira (Planaltina), Areal e Três Meninas (Samambaia).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.