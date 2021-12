Natal Solidário: bombeiros estarão recolhendo brinquedos, roupas e alimentos para instituições de caridade

Por Pablo Giovanni | Foto: 25° Grupamento Militar/Divulgação

08/12/2021 22:45, atualizado às 22:45 de 08/12/2021

O espírito natalino do final do ano aflora a solidariedade nos cidadãos, inclusive naqueles que não têm o costume de realizar ações voluntárias ao longo do ano. A gente sabe: 2021 foi difícil com perdas e vários desafios. Para alguns, aquecer o coração nesses momentos de dor ajudando instituições, empresas, grupos, pessoas isoladas e, quem sabe, até uma causa social é de suma importância. Talvez tudo isso se encaixe na campanha solidária do Corpo de Bombeiros, que estará passando nos condomínios e residenciais de Águas Claras até esta quinta-feira (09/12) para recolher brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis para doações em instituições de caridade que necessitam. O Papai Noel, figurinha carimbada de todos os natais também está presente na carreata.

A ação solidária dos bombeiros do 25° Grupamento Militar de Águas Claras estará passando, ao todo, em 47 condomínios da cidade. A oportunidade para colocar em dia o espírito solidário, como de ajudas em doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, roupas e livros infantis para serem doados à crianças e famílias carentes assistidas no Distrito Federal poderão ser até quinta-feira (09). Os bombeiros também estarão recolhendo no quartel militar, na avenida Sibipiruna.

Veja a programação de 09/12 com horários:

1- Residencial Tuim – 14h

2- Residencial Real Classic Resort – 14h15

3- Residencial Ouro Branco IV – 14h30

4- Residencial Olímpia – 14h45

5- Residencial Solar das Araucárias – 15h

6- Residencial Spazio Brisas – 15h15

7- Condomínio do Edifício Residencial Rafaela – 15h30

8- Condomínio Residencial MontSerrat – 15h45

9- Residencial Jales Machado – 16h

10- Residencial Wolfgang Amadeus Mozart – 16h15

11- Soneto Home & Resort – 16h30

12- Residencial Franz Schubert – 16h45

13- Residencial Jardim dos Ipês – 17h

14- Residencial Ipê Amarelo – 17h15

15- Ed. Piazza di Spagna – 17h30

16- Condomínio Edifício Morada Nova – 17h45

17- Residencial Cedro – 18h

18- Residencial Lumini Play Life – 18h15

2020 foi parecido

A edição de 2020 também contou com a participação de vários condomínios que, junto aos moradores, doaram alimentos, brinquedos e roupas para instituições de caridade. À época, os bombeiros do grupamento de Águas Claras realizaram a ação solidária em 50 condomínios. A arrecadação, na época, não foi divulgada.

