Obras da terceira saída de Águas Claras ainda estão em fase inicial, diz DER-DF

Obras da terceira saída ainda estão em fase inicial, diz DER-DF

Com a assinatura do governador Ibaneis Rocha (MDB) para início das obras da terceira saída, em 1° de dezembro do ano passado, a obra da terceira saída não avançou muito desde então, mesmo após o anúncio das obras. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF), responsável por conduzir as obras, a construção da pista se encontra em fase inicial, com a execução da topografia e instalação do canteiro de obras.

A população de Águas Claras, estimada em 148 mil habitantes – de acordo com a Codeplan em 2016 -, passou por constantes crescimentos nos últimos anos e, de acordo com os próprios moradores da cidade, a população cresce constantemente. À época, na assinatura da ordem de serviço, o administrador da cidade demonstrou otimismo com a nova pista. “Uma das grandes demandas da cidade é a mobilidade urbana. É uma cidade com densidade demográfica muito grande, e, com a terceira saída, tende a ter um fluxo melhorado”.

À época, O diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior, destacou que um dos entraves para o andamento da obra era a bacia de águas pluviais. “Uma obra dessa está beirando o parque de Águas Claras, talvez seja a maior joia da região. Não podíamos simplesmente cortar o parque no meio sem dar sustentabilidade. Quando deparamos com o projeto, ele cruzava uma bacia de águas pluviais que fazia a drenagem da região de Vicente Pires. O deputado nos ajudou com o investimento da ponte, porque sem ela não é possível passar pelo córrego”, pontuou.

Sem previsão

Apesar da ordem de serviço das obras ter sido assinada pelo governador, a obra, estimada em R$ 14 milhões, deve beneficiar cerca de 150 mil pessoas, ainda está em fase inicial. Parte do montante, cerca de R$ 6 milhões, é fruto de emenda parlamentar de um deputado federal. A nova pista, de 1,8km, fará uma ligação entre a rua das Carnaúbas e a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), contudo, não há data para previsão – como consta na placa de serviço instalado na rua próxima ao local.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.