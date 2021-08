Paralimpíada: Rejane Silva alcança melhor marca da carreira e avança de fase no W1 feminino

Por Pablo Giovanni | Foto: Rejane Silva/Instagram

27/08/2021 13:00, atualizado às 13:00 de 27/08/2021

Os brasileiros já estão torcendo, vibrando e se emocionando com os atletas paralímpicos do Brasil. Ocupando a 6° colocação no quadro geral de medalhas (17 medalhas conquistas), o quadro tende aumentar nos próximos dias, principalmente com mais competições. Entre elas, uma das mais tradicionais das Paralimpíadas: o tiro com arco.

Presente nos jogos desde a edição de Heidelberg (Alemanha), em 1972, a equipe brasileira de tiro com arco iniciou os jogos de 2021 com bom desempenho na fase classificatória. Competindo na classe W1 feminino, a moradora de Águas Claras Rejane Silva terminou a classificação em 11ª, com 525 pontos, marcando a sua melhor marca da carreira.

Ela enfrenta a britânica Victoria Rumary, bronze no mundial de 2017 e que terminou a fase classificatória em 6ª, com 590 pontos. O confronto acontece na terça-feira (31) às 06h20, com transmissão ainda a definir. A vencedora do confronto enfrente a italiana Asia Pellizzari, 3ª colocada, com 604 pontos.

Além de Rejane Silva, outros brasileiros entraram em ação e tiveram bons desempenhos. Jane Rodrigues (@janetiroarco) no composto feminino, Fabiola Dergovics (@fabiola_dergovics) no recurvo e Helcio Perillo (@helcioperillo) no W1 masculino também se classificaram em suas modalidades. Helcio, inclusive, com o resultado, fará dupla com Rejane Silva no W1 misto na manhã deste sábado (28), contra a dupla Drahoninsky e Sarka Musilova, da República Tcheca. Transmissão ainda a definir.

Regras do tiro com arco

As regras são as mesmas do tiro com arco olímpico. A competição é realizada ao ar livre, em campo aberto, plano e sem obstáculos com o alvo posicionado a 70m de distância dos arqueiros. O objetivo da prova é somar pontos ao acertar o alvo, que é dividido em pontuações representadas por diferentes cores. Quanto mais próximo ao centro do alvo maior a pontuação obtida.

Transmissão

Assim como aconteceu com os Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas contam com transmissão dos canais SportTV, que devem fazer a cobertura completa e ao vivo durante todos os dias do evento. A TV Brasil, em dois canais, também irão transmitir quando atletas brasileiros estiveram em ação.

