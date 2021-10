Polícia Civil prende homem suspeito de operar jogos de azar em Arniqueira

Na terça-feira (19) policiais civis da 21ª DP realizaram a prisão de um homem de 41 anos pela prática da exploração de jogos de azar. A ação ocorreu no contexto de uma operação da delegacia para coibir os jogos de azar.

A ação se deu após monitoramento, realizado pelos policiais, que indicou um ponto de jogo do bicho em funcionamento na QS 7 da Avenida Águas Claras. No local, foram apreendidos impressora e comprovantes de apostas, envelopes da banca, resultados consolidados, celular utilizado para cadastrar apostas e a quantia de R$ 810 em dinheiro.

O autor da contravenção assinou o Termo de Compromisso de Comparecimento em Juízo e foi liberado.

Com informações da Polícia Civil

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.