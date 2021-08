Polícia prende falsa cirurgiã dentista que fazia procedimentos em consultório de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Smile Cursos/Divulgação

18/08/2021 22:09, atualizado às 22:10 de 18/08/2021

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (18) uma mulher por exercer ilegalmente a profissão de cirurgiã dentista. Ela trabalhava em um consultório de Águas Claras e no momento da chegada dos policiais, ela atendia um paciente.

De acordo com informações da Polícia Civil, Vanesaa Pureza Lopes afirmou ter cursado odontologia até o 7° semestre, mas não havia concluído o curso. De acordo com a polícia, a suspeita confessou que falsificou o número de registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO-DF) para conseguir o emprego no consultório.

Os investigadores chegaram ao local junto com o setor de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia para uma visita de rotina. De acordo com a polícia, a suspeita afirmou que prestava serviço no consultório há pelo menos uma semana. “Em fiscalização de rotina do CRO-DF, foi constatado mais um caso de exercício ilegal da profissão. Nosso papel é proteger a sociedade e defender os profissionais que exercem legalmente a profissão”, afirmou o presidente do conselho, Marco Antônio dos Santos.

A polícia foi acionada e os envolvidos foram conduzidos à 21ª Delegacia (Taguatinga Sul) para registro da ocorrência.

Cuidados

Para evitar cair em golpes como esse, o CRO recomenda que os pacientes desconfiem de preços muito abaixo da média e confira a existência do registro. A informação pode ser obtida pelo telefone 3035-1888.

