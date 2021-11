Polícia prende integrante de facção criminosa em Águas Claras

A Polícia Civil do DF deflagou, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação contra uma facção criminosa que atuava em várias regiões do DF em tráfico de drogas, roubos, homicídios e outros crimes. Um dos mandados de prisão foram cumpridos em Águas Claras.

Segundo a corporação, os envolvidos na facção viviam em uma espécie de guerra por controle dos territórios no DF.

Os investigadores também cumpriram dois mandados de sequestro de imóveis adquiridos com dinheiro ilícito pela facção criminosa. A operação, batizada de “Cáfila“, é conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco/Decor) e conta com apoio do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

Durante a ação, os policiais apreenderam drogas, armas de fogo e balanças de precisão. Até a última atualização desta publicação, os investigadores ainda não haviam divulgado a quantidade de material ilícito encontrado pelos agentes.

Logística

Os investigadores informaram ainda que identificaram “complexo empreendimento delitivo”, que envolve “ações logística de tráfico de drogas e armas de fogo”. Segundo os policiais, o material ilegal vinha da fronteira do Brasil.

Além disso, os agentes identificaram que a facção tinha “mecanismos de levantamento e identificação de inimigos para garantia do domínio territorial e atos de lavagem de capitais”. Para ocultar dinheiro, os suspeitos adquiriram móveis e imóveis em nome de terceiros.

Os investigados, segundo a polícia, ainda distribuíam valores em diversas contas bancárias, de forma sucessiva, para “pulverização dos recursos financeiros”.

Desdobramento

De acordo com a Polícia Civil, já foram feitas outras três operações contra a mesma facção criminosa. Os policiais informaram que, há 6 meses, o líder do grupo foi preso na fronteira entre Brasil e Uruguai.

“O objetivo da operação de hoje foi realizar a prisão dos membros da facção que o substituíram [o líder], bem como do criminoso responsável pelo controle da parte financeira, e, com isso, desarticular por completo a organização criminosa”, informou a corporação.

A operação recebeu o nome de “Cáfila” em referência às caravanas de mercadores transportados por camelos, encontradas nas regiões asiática e africana. “Esta atividade se assemelha a um dos modos de agir exercidos pela organização criminosa investigada, ante o estabelecimento de rotas de traficância de drogas e armas oriundas da fronteira com o Paraguai”, explicou a Polícia Civil.

Com informação do G1*

