Saiba como participar de concurso fotográfico no Parque de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

03/09/2021 10:40, atualizado às 13:55 de 03/09/2021

Fotografar, além de outras razões, seja profissional ou de forma amadora é o registro de histórias, além de muitas memórias. Na era digital, com o acesso fácil ao conhecimento para a produção de imagens, notamos fotos bem trabalhadas – em todos os sentidos -, se tornando de rotina de muitos brasileiros que gostam de registrar momentos.

Diário de pandemia, corridas no parque ou contemplar o pôr do sol. São momentos inspiradores que atrai milhares de profissionais e amadores na hora de um ângulo perfeito no minuto da foto. Com técnicas ou não, um concurso de fotografia desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram), por meio da Unidade de Educação Ambiental (Educ) quer tornar instigante o registro de fotografias do bioma Cerrado. Várias unidades de conservação do DF estarão incluídas no projeto, inclusive o Parque Ecológico de Águas Claras.

De acordo com as pastas, o concurso será dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador – mais informações sobre o programa clique aqui – e vai levar o slogan “O Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. A ação conta com o apoio do CITinova, projeto multilateral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

“Essa ação ecológica-fotográfica tem o objetivo de ajudar o visitante das nossas unidades de conservação – e em especial os estudantes do Projeto Parque Educador – a ampliar o olhar sobre a conscientização das riquezas do Cerrado no Distrito Federal”, explica o chefe da Educ, Marcus Paredes.

Para participar

Segundo as pastas, para participar é bem fácil: os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf), com a hashtag #concursoeuamocerrado2021, para os participantes da categoria comunidade em geral, e #concursoeuamocerrado2021 e #parqueeducador, para os estudantes do Projeto Parque Educador. A ação está acontecendo desde quinta-feira (2), seguindo até 17 de setembro.

Na descrição da foto deve ser informado o local em que a imagem foi tirada, que pode ser em uma das seis unidades de conservação onde ocorre o projeto. Além do parque ecológico de Águas Claras, participam os parques ecológicos Sucupira (Planaltina), Três Meninas (Samambaia), Saburo Onoyama (Taguatinga) e do Riacho Fundo, além do Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul).

As pasta também aceitam as fotos através de e-mail. O contato é concursofotoeuamocerrado@gmail.com, e deverá ter o Termo de Cessão de Direito de Uso de Imagem assinado. As pastas solicitam que seja enviado até duas fotos por parque que queria concorrer, sendo que não haverá restrição quanto à técnica e, portanto, pode ser colorida ou até em preto em branco.

A fotografia deverá estar em Jpeg, no tamanho mínimo de 1.600 pixels no lado maior ou com resolução mínima de 720 x 900 pixels por 300 dpi de resolução.

Premiação

Os vencedores receberão um certificado de participação em formato digital (pdf) e suas respectivas

fotos impressas em tamanho A4 colorido.

Resultado

Em 22 de setembro, as pastas divulgarão em seus perfis no Instagram (Brasília Ambiental e Sema) as três fotos mais curtidas na rede social em cada categoria. Leia o edital do concurso e participe!

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.