Saúde vê necessidade, e campanha de vacinação contra influenza e sarampo é antecipada

A Secretaria de Saúde antecipou para esta semana a vacinação contra influenza e sarampo para crianças de seis meses a menores de 5 anos. Desta forma, pais e responsáveis já podem levar os filhos dessa faixa etária para se imunizar contra as duas doenças. A vacinação contra o sarampo para esse público teria início em 30 de abril, já contra a influenza seria a partir de 3 de maio.

A antecipação atende às famílias que já estão levando os filhos para se vacinar contra outras doenças. “Para que não sejam perdidas as oportunidades de vacinação desse grupo, preferimos adiantar”, afirma Fernanda Ledes, gerente substituta de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar.

Ela ressalta que a medida reforça a vacinação contra o sarampo, que tem diminuído nos últimos anos. “O Ministério da Saúde está fazendo esforços junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para certificar novamente o país (eliminação do sarampo) e esse processo passa por várias etapas.”

O público-alvo para a influenza representa 1.086.550 pessoas no DF e a meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis. Já para sarampo, o público-alvo é de 182.357 crianças no DF e a meta é vacinar 95% delas.

Neste sábado (30), ocorrerá o Dia D da campanha de vacinação, quando os demais grupos prioritários para ser imunizados contra influenza também vão poder se vacinar. São eles:

– Gestantes

– Puérperas

– Povos indígenas

– Professores das escolas públicas e privadas

– Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso

– Trabalhadores portuários

– Funcionários do sistema prisional

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

– População privada de liberdade

Os pontos de vacinação são atualizados diariamente e podem ser consultados no site da Secretaria de Saúde.

