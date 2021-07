Secretaria de Saúde decide ampliar vacina da gripe para toda população do DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Geovana Albuquerque/Divulgação

05/07/2021 08:00, atualizado às 08:00 de 05/07/2021

A Secretaria de Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e a Influenza B para toda população do Distrito Federal. Começando a partir desta segunda-feira (5), o imunizante é aplicado em 100 pontos da capital federal, sendo em Águas Claras aplicado no posto de saúde dentro da Administração de Águas Claras, localizado na Rua Manacá.

A mudança ocorreu após orientação do Ministério da Saúde ter anunciado a ampliação nacional da campanha no país, além de ser prorrogada enquanto houver estoques do imunizante. Por isso, a secretaria de Saúde decidiu que, pessoas com 6 meses de idade ou mais poderão receber o imunizante.

A campanha começou em 12 de abril e antes da alteração do cronograma, estava prevista para continuar até a próxima sexta-feira (9). Inicialmente, o GDF vacinava apenas grupos prioritários – idosos e gestantes – e até a última sexta-feira (2), com quase três meses de duração, não havia atingindo ao menos 50% da população prevista. Em números, a meta é imunizar 90% – público estimado em 1.117.656 pessoas -, no entanto, apenas 522.182 procuraram os pontos de vacinação, cerca de 46%.

Vacinação de Covid-19

A vacina da gripe, no entanto, não protege contra a Covid-19. Por isso, caso você faça parte de um dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 e vai se vacinar, a secretaria de Saúde alerta aos moradores para ficarem em alerta sobre o prazo de aplicação entre um imunizante e outro.

A orientação é que seja priorizada a vacinação contra Covid-19. Caso a primeira ou segunda dose já esteja marcada, o ideal é que se respeite o intervalo de 14 dias para se imunizar contra a Influenza.

