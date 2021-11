Três apostadores de Águas Claras acertam cinco números e faturam R$ 25 mil cada

Três apostas de lotéricas em Águas Claras acertaram cinco números e levaram R$ 25.132,53 cada um no concurso 2426, da Mega-Sena. Além dos três apostadores, outros nove bilhetes do DF também levaram o prêmio de R$ 25 mil.

A Mega-Sena segue acumulada, com previsão de prêmio em R$ 90 milhões para o próximo concurso que ocorrerá na quarta-feira (10). O sorteio do concurso número 2426 ocorreu na noite de sábado (06). Dessa vez, as dezenas sorteadas foram: 05 – 11 – 24 – 27 – 32 – 57.

As lotéricas onde foram feitas as apostas estão localizadas em dois lugares: duas apostas na Casa Lotérica Primavera, no Edifício Bahamas Center, e uma aposta vencedora na Casa Lotérica Águas Claras, localizada dentro do Águas Claras Shopping, na Av. das Araucárias. Os apostadores ou apostadoras pagaram uma aposta simples, de R$ 4,50, com seis números, ganhando R$ 25 mil cada.

Na capital, outros nove bilhetes também garantiram R$ 25 mil, feitos em regiões como Planaltina, Ceilândia, Gama, etc – veja todas as apostas no site da Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.