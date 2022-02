Veja como fazer teste de covid-19 em postos e farmácias de Águas Claras

É normal, nos grupos de WhatsApp do DFÁguasClaras, a equipe do principal portal da cidade receber: onde posso fazer o teste gratuito para covid-19 no DF ou em Águas Claras? Ao DFÁguasClaras, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) listou locais onde a população de Águas Claras pode fazer a testagem gratuita e, pontuou que não há falta de testes nos estoques da pasta.

De acordo com a pasta, em 9 de fevereiro, havia 447.732 testes nas redes, sendo que em pontos estratégicos no Distrito Federal, como na Rodoviária do Plano Piloto, onde o pico de pessoas é alto, além da UBS 1, da Asa Sul, são onde ficam a maior concentração de testes e, consequentemente, os locais onde mais há a testagem. Fora esses endereços, a testagem acontece nas UBSs e no Aeroporto de Brasília.

Questionada em locais que a população de Águas Claras pode fazer a testagem, logo que o DF vive em uma onda de casos do novo coronavírus, a pasta pontuou que a população pode encontrar a unidade de saúde mais próxima de casa que, possivelmente, por lá possa ter os testes rápidos. Com a alta procura, a pasta também decidiu por credenciar farmácias para testagem. Na cidade, há duas que os moradores podem fazer o teste, através de agendamento: a farmácia Descontão, localizado na Av. das Castanheiras, Lote 820L, 06/70 e a drogaria Drogacenter, na Rua Copaíba, Lote 10 a 12 (veja os números abaixo). A equipe do DFÁguasClaras já tentou agendar nos dois locais e garante: a concorrência é grande para tentar fazer o teste rápido.

Farmácias

A pasta, ao falar sobre a grande procura nos testes das farmácias, ressaltou que a definição do horário de testagem, a necessidade de agendamento ou não e a quantidade de testes realizados por dia fica a par dos estabelecimentos parceiros da secretaria e que por isso, não pode dizer cobrar outros métodos para testagem.

Ainda de acordo com a pasta, até o dia 8 de fevereiro, foram realizados 7.532 testes nos 22 estabelecimentos e, para receber uma nova remessa caso haja a necessidade de reposição, as farmácias precisam fazer uma notificação à secretaria.

