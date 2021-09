Vigilância Sanitária apreende mais de mil produtos irregulares vendidos em loja de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: SES-DF/Divulgação

27/09/2021 11:10, atualizado às 11:15 de 27/09/2021

Medicamentos fora da validade e irregulares foram apreendidos pela Vigilância Sanitária durante uma vistoria em uma loja de suplementos, em Águas Claras. Segundo os agentes da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), mais de mil medicamentos irregularmente seriam vendidos na loja.

A pasta integrada da Secretaria de Saúde recebeu uma denúncia que de o estabelecimento estaria vendendo produtos que não possuía autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ao chegar no local, as equipes da Divisa foram impedidos de entrar pelo responsáveis do estabelecimento. Com apoio da Polícia Militar, os auditores entraram na loja de suplementos e se depararam com vários produtos importados, sem autorização da Anvisa para venda, além de produtos vencidos e medicamentos que só poderiam ser vendidos em farmácias.

“Nessa ação contamos com a participação de três profissionais da Divisa e também com o reforço da polícia. Os produtos foram levados para a delegacia para lavrar o auto de apreensão e a ocorrência policial”, explica o auditor da Divisa, Teodorico Moura.

A loja foi autuada e foi aberto um processo administrativo contra a empresa para julgamento e aplicação de penalidades. Apesar da multa de R$ 2 mil, a loja de suplementos tem direto à defesa.

Denúncias

As ações de fiscalização da Divisa ocorrem de maneira rotineira e também para atendimento de denúncias, que podem ser realizadas pelo site da Ouvidoria do GDF ou pelo telefone 160.

A Divisa atua na fiscalização de estabelecimentos de serviços nas áreas de alimentos, saúde, saneamento e medicamentos. São analisadas as condições de higiene dos ambientes, validade dos produtos, temperatura, procedência, forma de manipulação, presença de profissionais habilitados, entre outros itens. São 22 Núcleos de Inspeção espalhados por todo o Distrito Federal.

