Violência: sargento da PMDF espanca e ameaça empresária com arma

Violência: sargento da PMDF espanca, enforca e ameaça empresária com arma

Por Pablo Giovanni | Foto: Metrópoles/Divulgação

14/10/2021 11:20, atualizado às 11:20 de 14/10/2021

Um sargento da Polícia Militar, lotado no 17° Batalhão de Águas Claras, espancou, enforcou e ameaçou com uma pistola uma empresária do Distrito Federal, na tarde do feriado de quarta-feira (13). Toda a ação do policial durante a agressão foi registrada por câmeras internas de segurança do escritório.

De acordo com o portal de notícias Metrópoles, o policial lotado no batalhão de Águas Claras ameaçou a vítima no escritório onde ela trabalha, no Riacho Fundo.

Lá, o PM, identificado como Osiel Alves da Silva, cobrava uma suposta dívida da empresária, estimada em R$ 40 mil. A vítima, no entanto, afirmou não poder quitar o valor integral e sugeriu o parcelamento. Contrariado com o não pagamento, o sargento disse que, então, levaria todos os objetos da sala da empresária.

A partir desse momento, a discussão entre o PM e a empresária deixou de ser verbal e se tornou agressão contra a vítima. Tentando impedir a ação do policial, a mulher segurou a blusa do sargento, que reagiu torcendo os braços dela, jogando-a no chão, e arrastando-a pelos cabelos dentro do escritório.

Em uma outra sala dentro do escritório, o PM aplica um mata-leão na empresária, sendo que novamente torce os braços da vítima, dando a impressão que algemaria. Com a resistência da mulher quando ela esboça uma reação de defesa, o policial sacou a pistola e apontou a arma para a cabeça da mulher.

Veja imagens da agressão:

⚠️Vídeo chocante: PM espanca, enforca e aponta arma para empresária O policial, identificado como Osiel Alves da Silva, foi ao local para cobrar uma suposta dívida, estimada em R$ 40 mil Leia: https://t.co/XsPDTMJRsY pic.twitter.com/B3DbLNvlWh — Metrópoles (@Metropoles) October 14, 2021

Divulgação: Metrópoles/Divulgação

Após toda a ação, o policial trancou a empresária dentro da sala e levou a chave. Em outro ambiente dentro do escritório, o PM levou objetos dentro do escritório da empresária, como celular, computador e a bolsa da mulher, além de euros, dólares e folhas de cheque. Ela conseguiu ser libertada minutos depois após chamar a atenção de funcionários.

Delegacia

A vítima, logo após o ocorrido, a vítima foi ouvida em termo de declaração e apresentou sua versão. Antes, o sargento se apresentou na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e entregou dinheiro e cheques que havia levado na sala da empresária. A vítima ainda contesta a ação do policial, e afirmou que outros bens, como US$ 2 mil, uma folha de cheque preenchida e uma pedra de diamante certificada no valor de US$ 15 mil desapareceram.

Como se apresentou à delegacia para apresentar a sua versão, o policial escapou do flagrante e vai responder em liberdade.

O que diz as partes

A Polícia Militar afirmou, em nota ao portal DFÁguasClaras, que apura o caso será apurado. A corporação ainda afirma que abrirá “o devido processo para apurar a conduta do policial”, sendo que “medidas cautelares serão adotadas, com o policial sendo afastado das atividades”.

DFÁguasClaras tentou contato com a defesa da empresária e do policial militar, mas até o momento não obtivemos retorno.

