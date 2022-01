“Absurdo”, diz moradora que registrou pichação em bloco de prédio em Águas Claras

Uma moradora de um prédio na Rua 12 Norte, de Águas Claras, registrou várias imagens de uma pichação dentro do prédio em que mora. Nas imagens divulgadas em uma rede social, Isabella Lima mostrou frases escritas nos corredores do bloco, com mensagens com apologia a estupro e pedofilia. “Queremos mais estupro, mais pedofilia e mais Bolsonaro”, diz trecho.

Segundo o síndico do edifício, em contato com o portal Metrópoles, afirmou que comunicou os moradores do prédio sobre o vandalismo. As paredes do hall de entrada já foram limpas, mas chocou os moradores. “É inacreditável que no século 21, existam pessoas com mentalidade porca como essa. O pior é que ainda tem coragem de expor para que todos possam ver e ler esse tipo de loucura”, disse Isabella, na postagem em um grupo do Facebook.

“Isso é caso pra polícia, (porque) vai muito além de ideologia política. Isso é apologia a pedofilia e ao estupro, isso é crime! É totalmente inadmissível aceitarem esse tipo de coisa como algo normal. Isso é doença. Espero que achem o doente que fez isso, até porque é um provável pedófilo e estuprador a solta”, concluiu.

Nos comentários, uma das internautas comentou sobre o assunto. “Isto deve ser um abusador e as pessoas não sabem, se descobrir e puxar a ficha vão achar coisas”, disse. Outro comentário de um outro internauta fez alusão a um comentário do participante do Big Brother Brasil (BBB), ‘Gil do Vigor’. “Estamos lascados mesmo, viu. Que lamentável”, comentou.

O condomínio não tem câmeras de segurança nos corredores dos apartamentos, o que dificulta a identificação do autor da depredação nas paredes.

Veja imagens

