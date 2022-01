Quer castrar seu pet gratuitamente no DF? Saiba os locais

Quem ama, cuida. Os tutores de cães e gatos do Distrito Federal poderão se inscrever na primeira campanha de castração de 2022, a partir de quinta-feira (27/1). Ao todo, serão 3.236 vagas e, para participar, o responsável pelo animal precisa ter mais de 18 anos.

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o programa de castração de cães e gatos visa controlar a população, além de prevenir possíveis doenças e ninhadas indesejadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em monitoramento em junho passado, no Brasil, existiam 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões gatos e 20 milhões cachorros. Para entender um pouco mais sobre as regras da campanha, clique aqui.

Em cronograma divulgado pelo instituto, as inscrições devem acontecer com base na espécie e no sexo do animal. Ainda na quarta-feira (27/1), serão realizados os cadastros de cães e gatos, enquanto na sexta-feira (28), o foco será em gatas e cadelas. Para preencher o formulário para castrar o seu adorável bichinho, o site do Brasília Ambiental abrirá o preenchimento somente nos dias anteriormente mencionados. Para deixar salvo, o Correio disponibilizará o link, clicando aqui.

Apenas preencher não garante nada

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) ressaltou, contudo, que apenas a conclusão do cadastro não garante a vaga da castração ao animal. O resultado final com a lista dos contemplados será publicado até 4 de fevereiro, também no site do instituto, assim como as respectivas datas das cirurgias, que devem acontecer entre 8 de fevereiro e 18 de março, conforme escolha no ato do cadastro.

Locais

Coração Peludinho, no Gama;

Clínica Dr. Juzo, em Samambaia;

Clínica PedAdote, no Paranoá; e

Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia