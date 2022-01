Administração inicia obras para executar mais 2km de recapeamento da Vereda da Cruz

Alvo de muitas críticas, o Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou o recapeamento asfáltico da Avenida Vereda da Cruz, localizada entre Águas Claras e Arniqueira. Ao todo, serão 2km para a manutenção do local.

Além de ser uma pista que também dá acesso a moradores da região ao Pistão Sul, em Taguatinga, a pasta reconheceu que o trecho recebe um grande fluxo diariamente e, por isso, haveria uma necessidade do local passar por manutenções, por também registrar vários acidentes. “São 15 anos de espera, e é uma obra importante porque não atende apenas os moradores da cidade, mas toda a região próxima a Arniqueira, como Taguatinga, Park Way, Águas Claras”, disse. a administradora de Arniqueira, Telma Rufino. “É a obra mais importante dentro da cidade, pois os carros passavam por aqui e ficava tudo trepidando. Quando concluída, vai ficar uma maravilha”, completou.

Ao todo, os serviços custaram R$ 400 mil, e serão realizados pela Novacap, em duas etapas. Para isso, a ideia inicial é que enquanto uma das faixas estiver em processo de recuperação, a outra fica livre para passagem de carros. Com a conclusão das obras em um lado, os trabalhos serão iniciados na pista do sentido contrário e, para que não haja acidentes o prejuízo do trânsito da região, uma equipe do Detran-DF estará no local atuando.

Equipe

Ao todo, 15 homens já trabalham na avenida com o uso de máquinas pesadas e muita movimentação de caminhões. A expectativa, segundo a Novacap, é que uma média de 120 toneladas de massa asfáltica seja usada diariamente na recuperação da via. Uma das curiosidades da Avenida Vereda da Cruz é, que de um lado, a pista é de responsabilidade da administração de Águas Claras e do outro, da administração de Arniqueira.

