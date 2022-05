Deputado propõe mudar nome de metrô em Águas Claras para “Estação Solo Sagrado”

O deputado distrital Martins Machado (Republicanos), em um projeto de lei, propôs mudar o nome da estação Estrada Parque, em Águas Claras, para “Estação Solo Sagrado”. De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a mudança visa facilitar para turistas e frequentadores que utilizam o transporte público no Distrito Federal, logo que ao lado está em construção um templo religioso.

A audiência pública já tem data definida para discussão no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Uma das justificativas apresentada pelo parlamentar é que ao lado da estação, vai existir uma igreja evangélica que está em construção. “Por se tratar de um verdadeiro monumento, tornará um importante ponto turístico do Distrito Federal”, diz trecho da representação, que também cita a linha arquitetônica construída pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Ao portal Metrópoles, o parlamentar afirmou que recebeu um abaixo-assinado da população de Águas Claras pedindo a mudança do nome. “Recebi em meu gabinete um abaixo-assinado sugerindo a alteração do nome da estação. Apresentei o projeto de lei por entender que muitos frequentadores e turistas utilizarão a estação do metrô para chegar ao monumento, que é inspirado nas obras de Oscar Niemeyer”, explica o deputado.

A audiência, marcada para 15 de junho no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), contará com transmissão da TV Câmara Distrital no canal 9.3, pelo YouTube e pelo portal e-Democracia.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.