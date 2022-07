SLU promove campanha em Arniqueira para ensinar como descartar o lixo corretamente

Na Região Administrativa de Arniqueira, a educação é a “vacina” usada contra o descarte irregular de lixo em área pública. A administração regional está com uma campanha de conscientização sobre os malefícios trazidos pelo lixo a céu aberto.

Em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a Secretaria DF Legal, o projeto chegou até as escolas da região, com material informativo que também é distribuído aos moradores para o repasse de orientações, incluindo sobre os dias e horários certos em que a coleta é feita na cidade. Acesse aqui o material.

“Todos os dias temos equipes de mobilizadores nas ruas abordando os moradores sobre a correta separação dos resíduos. Temos, também, a campanha Mobilização em Ação, que realiza ações em parceria com as administrações regionais do Distrito Federal para fortalecer a coleta seletiva. Todo apoio de divulgação e disseminação de boas práticas é bem-vindo”, disse o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Para o subsecretário de Fiscalização de Resíduos Sólidos, José Ribamar, a união de forças entre a DF Legal e as administrações regionais mostra a importância que o meio ambiente tem para os órgãos de governo. “Juntos estamos em busca de atingir um resultado comum: o bem maior para a população e para as futuras gerações. Educar o cidadão tem consequências muito mais positivas para todos do que a simples punição do infrator”, afirma.

Morador da Quadra 5 do Areal, o corretor de imóveis Evandro Ponte, 44 anos, reside próximo ao parque ecológico do bairro, onde existem quatro papa-lixos. Apesar dos coletores à disposição, excesso de lixo em volta do equipamento é comum.

“Às vezes, o papa-lixo está vazio e a pessoa joga seus sacos de resíduos do lado de fora. Arremessam de dentro do carro. É uma questão de mentalidade”, lamenta. “Isso é muito ruim, traz doenças e aumenta a presença de ratos e baratas”, emenda.

A moradora do Setor Habitacional Arniqueira (SHA) Jussara Uchôa, 55 anos, é outra a reclamar do comportamento das pessoas em relação ao lixo. “Tenho um vizinho que além de jogar (os resíduos) na lixeira dele, joga na minha. E isso vai acumulando pela rua. Se o povo não se educar, é preciso multar mesmo”, afirma.

Vale lembrar que multas por descarte irregular de resíduos são aplicadas pelo DF Legal e variam de R$ 2.179 a R$ 21.794, de acordo com a gravidade.

Coleta seletiva realizada pelo SLU

Somente na última semana, segundo a gerência de Obras da administração, foram recolhidos pelos caminhões cerca de 80 toneladas de entulho, lixo verde em várias áreas da região administrativa. Além disso, a coleta seletiva foi implantada por lá há seis meses pelo SLU.

A administração regional conta ainda com um serviço de recolhimento de inservíveis na porta das residências, duas vezes por semana. Todas essas informações constam no material informativo repassado à comunidade.

Uma ação nas escolas foi outra estratégia usada pelo projeto. Uma peça teatral foi levada aos centros de ensino, creches e alcançou cerca de 4 mil alunos, segundo o administrador Joseli Pedro. Noções básicas sobre o lixo foram repassadas às crianças de forma lúdica. O personagem Sebosão foi criado para conscientizar os estudantes sobre a falta de educação no quesito lixo.

“O lixo descartado irregularmente está afetando as gerações futuras. Então, acredito que os pais têm essa missão de cuidar melhor dos resíduos e, dessa forma, se preocupar com o futuro de seus filhos”, observa Joseli. “Apesar de a gente disponibilizar um mecanismo de recolher os inservíveis nas portas das casas, infelizmente há uma cultura de se jogar lixo para fora do portão, o que se torna um problema do Estado”, diz.

Papa-lixo e papa-entulho na área

As coletas convencional e seletiva são feitas de segunda a sábado na região administrativa, segundo o SLU. Ainda de acordo com o órgão, Arniqueira dispõe atualmente de 15 papa-lixos espalhados pelos três bairros. Já o papa-entulho mais próximo da cidade é o de Águas Claras, localizado na Avenida Jacarandá, Lote 24, próximo ao terminal de Furnas.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.