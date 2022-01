O que abre e fecha em Águas Claras na virada do ano

Sábado, 1° de janeiro de 2022, será feriado nacional. O ano novo é uma das datas mais especiais do ano, por representar o fim de um ciclo e o inicio de outro. Não é atoa que muitas pessoas usam a data para fazer pedidos, planos e até simpatias para que a “nova safra” seja boa. Para a vinda de um novo ano, atividades comerciais em Águas Claras serão interrompidas para a celebração de 2022.

Transporte público

Os ônibus irão operar durante essa véspera de ano novo em escala normal, com reforço de viagens nas linhas mais procuradas para atender o fechamento do comércio. No sábado (1°/01), os ônibus circularão em escala horária de feriado. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os horários do transporte público coletivo podem ser conferidos por meio do site DF no Ponto.

Os metroviários irão circular nesta sexta-feira (31/12) em escala diferente: 5h30 às 21h. No sábado, o funcionamento é das 7h às 19h.

Shoppings

As lojas do Fellicità Shopping poderão abrir na véspera de ano novo, das 10h às 17h, respeitando as regras da pandemia de Covid-19. Sendo que, no feriado de ano novo, o shopping não abre para o público. O horário de funcionamento nos demais dias segue normalmente.

O Águas Claras Shopping não vai funcionar no feriado de ano novo – inclui as lojas, com exceção da praça de alimentação, que poderá funcionar das 11h às 22h. Na véspera de ano novo (31/12), as lojas poderão funcionar das 10h às 15h, o mesmo para a sala de alimentação do shopping. A agência dos Correios não funcionarão nos dois dias, assim como as agências dos bancos, com exceção da lotérica Caixa, que abrirá na véspera das 10h às 15h.

O Vitrinni Shopping também não irá funcionar no feriado de ano novo – inclui sala de alimentação e lojas. Na véspera de ano novo (31/12), as lojas poderão funcionar das 10h às 15h, e a praça de alimentação das 11h às 15h.

O DF Plaza Shopping, as lojas, praça de alimentação e lazer, além dos restaurantes funcionarão na sexta-feira (31/12) das 10h às 15h. No feriado (1°), as lojas funcionarão como ponto facultativo, com exceção das lojas que estarão fechadas.

Metrópole e Vista Shopping não informaram os seus horários de funcionamento no feriado de ano novo.

Bares e restaurantes

tem horário de funcionamento até às 18h nesta sexta (31), mas podem ficar abertos caso estejam realizando festas de virada de ano. No sábado (1º), apesar de terem permissão para abrir, a maioria ficará fechada.

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h por meio do telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) abrem todos os dias e o policiamento segue normalmente.

Vacinação

A vacinação no feriado de ano novo (1°) é interrompida. Na véspera (31/12), a vacinação terá duração até 12h.

