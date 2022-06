Restaurante em Águas Claras é completamente destruído após pegar fogo; veja vídeos

O restaurante e pizzaria Fornassa, localizado na quadra 301, de Águas Claras, foi completamente destruído após um incêndio de grande proporção em menos de 10 minutos, no início da tarde desta quarta-feira (1°/6). Ao todo, cerca de nove viaturas, 35 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e 20 mil litros de água foram necessários para atender a ocorrência.

De acordo com pessoas que estavam no momento do acidente, a construção de uma churrasqueira pode ter sido um dos motivos do incêndio. Isso porque um serralheiro que trabalhava no momento do incêndio, já que fagulhas teriam atingido o teto do estabelecimento, que é de palha e, com isso, ter se alastrado rapidamente.

O trabalho das equipes do CBMDF foi concentrado nas áreas sensíveis do estabelecimento, já que existiam uma central de gás liquefeito de petróleo (GLP), além de um depósito de cerca de 160 litros de álcool em gel, que poderiam causar explosões. De acordo com as equipes responsáveis pela ocorrência, o atendimento foi rápido e o incêndio foi controlado rapidamente.

Os trabalhos de rescaldo se iniciaram cerca de 30 minutos após o fogo do local ter sido contido. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros irão realizar uma perícia para elucidar as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido. Veja vídeos.

Antigo D’lurdes

O local anteriormente funcionava o D’lurdes, que estava em Águas Claras há 11 anos, quando encerrou as atividades em janeiro de 2022. A decisão de comunicar o fechamento do local aconteceu nas redes sociais do restaurante e, segundo a gerência da Casa, o fator pandemia pesou na decisão difícil. “Lutamos com todas as nossas forças para enfrentar a dura batalha de passar por dois lockdowns e nos mantermos em funcionamento depois de tamanha dificuldade”, afirma o estabelecimento, à época.

Outros incêndios

Um incêndio também atingiu, em setembro de 2021, o restaurante Dona Jú Cozinha Bar, em Águas Claras. O caso aconteceu manhã de quinta-feira (9/9), por volta das 6h30, e mobilizou equipes de dois batalhões dos Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Segundo os militares, uma fritadeira elétrica ligada na tomada provocou o incêndio no tradicional restaurante conhecido por pratos inesquecíveis e espaços infantis. Chamados às 6h26 por moradores, os bombeiros conseguiram controlar as chamas às 8h. No local, os bombeiros fizeram os primeiros socorros em um homem, de 47 anos – identificado como André – que dormia no local. Ele, segundos os militares, inalou bastante fumaça e foi transportado em seguida para a UPA do Núcleo Bandeirante.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 06h26, com 13 (treze) viaturas, 46 (quarenta e seis) bombeiros militares e com a utilização de 18 (dezoito) mil litros de água no combate as chamas. As primeiras equipes chegando ao local se deparam com um incêndio de grandes proporções que se alastrava pela área de um restaurante, atingindo o piso inferior e superior da Edificação. Foram utilizadas três linhas de ataque para o combate as chamas, sendo uma para o piso inferior, outra para o segundo pavimento e ainda uma linha preventiva de espuma para resfriamento e proteção da Central de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para que esta não fosse atingida”, disse o CBMDF. Assim como o Dona Jú, o Fornassa também tinha teclado de palha.

