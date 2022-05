DF inicia aplicação da quarta dose para maiores de 60 anos nesta sexta

A partir desta sexta-feira (6/5), o Distrito Federal vai começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 para maiores de 60 anos. A decisão, divulgada pelo secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, foi anunciada durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (5/5). Para a quarta dose, ou segunda dose de reforço, é necessário ter tomado a dose anterior há, pelo menos, quatro meses.

A nova determinação, ampliando a faixa etária que pode tomar o imunizante, acontece após três semanas da decisão de ampliar a campanha para maiores de 70 anos. Preferencialmente, o imunizante aplicado deve ser o da Pfizer, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

Além da determinação que amplia a faixa etária para a quarta dose, a cúpula da Saúde ainda determinou que o intervalo mínimo para o recebimento da segunda dose da Pfizer, que era 56 dias, será agora de 21 dias.

Início da quarta dose

Em 31 de março, a pasta decidiu que iniciaria a aplicação da quarta dose no Distrito Federal. A decisão, à época, contemplava apenas idosos com 80 anos, a partir de 1º de abril. Para que possam receber a quarta dose no DF, os cidadãos devem comparecer com documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacinação em um dos locais de aplicação. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Saúde.

