Cartilha do Corpo de Bombeiros dá dicas sobre cuidados com fritadeiras

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) lançou a cartilha Cuidados e Dicas para Manutenção de Fritadeiras.

As máquinas, que funcionam durante todo o expediente dos estabelecimentos, são responsáveis por alguns dos produtos mais vendidos, como batata frita, empanadas e iscas de peixe, entre outros petiscos.

O major alerta que os principais fatores de incêndio com fritadeiras são uso inadequado do equipamento, esquecer a máquina ligada, mau funcionamento e falta de conhecimento do manual de instruções. De acordo com o especialista, a maior parte dos incidentes com fritadeiras ocorre em comércios, como bares e restaurantes. “A cartilha traz orientações para donos de estabelecimentos”, destacou o major Freitas.

As principais instruções da cartilha do Corpo de Bombeiros são de que seja dada preferência para as fritadeiras com desligamento automático, verificar semanalmente o funcionamento do termostato da máquina, providenciar uma tomada de 20 amperes para conectar ao plug da panela, e, ao encerrar o trabalho diário e antes de fechar o estabelecimento, desconectar o equipamento.

“É preciso sempre contar com a possibilidade de um imprevisto, por isso tem que ter um disjuntor que possa ser desligado a distância – conectado por wi-fi – , ter extintores de classe B acessível e contar com sensores para detecção de incêndio”, explicou o bombeiro. O major alertou que incêndios, além de causar problemas ao estabelecimento, podem prejudicar vizinhos, caso as chamas se alastrem.

O restaurante Manzuá criou o seu próprio manual de segurança para evitar acidentes. O gerente do estabelecimento, Genival Lima, diz que o chefe de cozinha e o gerente são obrigados a verificar os disjuntores das fritadeiras e o gás todas as noites, assim que termina o expediente. “Cada panela tem o seu próprio disjuntor”, explicou.

Catarina Lima, da Agência Brasília | Edição: Rosualdo Rodrigues

Com informações da Agência Brasília

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.