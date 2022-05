PMDF prende homem por tentativa de estupro e posse irregular de arma

Um homem, de 31 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (11/5), em Águas Claras, por posse ilegal de arma de fogo e tentativa de estupro. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais militares do 17º BPM foram acionados por vizinhos de um apartamento, localizado em um condomínio da rua 4 norte. Os moradores informaram aos policiais que duas mulheres estariam sendo agredidas dentro do imóvel.

No local, as duas mulheres, que são irmãs, relataram aos policiais que estavam no apartamento do acusado, quando o mesmo tentou manter relação sexual não consentida com uma delas. As vítimas contaram, ainda, que o homem portava uma arma de fogo e que chegaram a entrar em luta corporal com o homem. Após a ida dos vizinhos ao apartamento, as vítimas conseguiram fugir.

Dentro do apartamento, e com a autorização dos advogados do acusado que já estavam no local, os policiais fizeram uma busca e encontraram uma pistola calibre 380, com 9 munições, jogada atrás do condensador do ar condicionado (veja vídeo abaixo). A arma, de acordo com os policiais do 17°BPM, estava com sinais de adulteração na numeração.

O acusado e as vítimas foram conduzidos à 21ª Delegacia (Taguatinga Sul) onde foi registrada uma ocorrência de posse irregular de arma de fogo e tentativa de estupro. O DFÁguasClaras não conseguiu localizar a defesa do homem.

Veja o vídeo clicando aqui

Fotos: PMDF/Divulgação

