Novacap inicia instalação de letreiro e canteiro na entrada principal de Arniqueira

A poucos dias da virada de ano, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciou o projeto de construção de canteiros – com plantas ornamentais – e letreiro com o nome da cidade nas três entradas de Arniqueira. De acordo com a companhia, a expectativa para conclusão das obras é em fevereiro, com projetos arquitetônicos construídos pela administração da cidade.

O balão principal, que dá acesso ao Setor Habitacional de Arniqueira, vai receber o letreiro que mede 1,30m x 96 cm. Assim como em outras regiões administrativas, os espaços de canteiro central são de cuidado do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que autorizou a obra em Arniqueira (foto acima).

O letreiro foi construído em concreto armado e ferragem, na carpintaria da Novacap. Depois que estiver instalado, será pintado de branco. A cor escolhida tem um motivo nobre. “Vamos sempre iluminar o letreiro com as cores que identificam as campanhas e ações de reforço aos cuidados com a saúde que a população deve ter, como [as campanhas] Outubro Rosa ou Novembro Azul”, explicou a administradora de Arniqueira, Telma Rufino.

À frente da administração desde novembro de 2019, Rufino destacou a importância que o governador Ibaneis Rocha (MDB) vem dando à região administrativa que completou 2 anos em outubro passado, após emancipação de Águas Claras. “Arniqueira já está no mapa do Distrito Federal, e o governador Ibaneis Rocha vem dando todo o apoio para realizarmos um conjunto para melhorar a cidade e dar mais qualidade de vida para a comunidade. É importante que a cidade tenha identidade visual própria”.

Plantas ornamentais

Em conclusão para a instalação do letreiro na entrada principal de Arniqueira, a Novacap foca agora no trabalho de paisagismo dos canteiros. Segundo a companhia, serão colocadas no espaço plantas ornamentais cultivadas no próprio viveiro da Novacap. As flores escolhidas foram cravo-marigold, gailardia, caliópsis e crista-de-galo.

“Vamos manter as palmeiras que já estão aqui, mas teremos as plantas arbustivas, que são mais baixas, para não atrapalhar a visão dos condutores de veículos. Essas plantas são também fáceis de cuidar, e a manutenção é de baixo custo”, explicou o gerente de Elaboração e Aprovação de Projetos da Administração de Arniqueira, Matheus Machado.

A Novacap prevê que o paisagismo da entrada principal será entregue até 15 de fevereiro. Para os demais acessos, a empresa aguarda, primeiramente, a fixação das placas de identificação de cada local.

