Ano Novo em Águas Claras: saiba opções de onde passar a virada do ano

São várias opções renomadas para celebrar a chegada do ano novo. A vinda de 2022 traz com si muitas esperanças, além da retomada de celebrações de Réveillon, suspensas em vários lugares do Distrito Federal no ano passado em decorrência da pandemia da covid-19. Os espaços gastronômicos de estabelecimentos em Águas Claras oferecem cardápios variados, além de entretenimento e atrações musicais para a chegada de 2022.

Na cidade que mais cresce no Distrito Federal, quem opina das melhores opções de curtir a virada do ano são vocês, seguidores do DFÁguasClaras. Por exemplo, no Coco Bambu, os últimos ingressos para o “Jantar de Réveillon” estão à venda. A unidade, nacionalmente conhecida por cardápios sensacionais, tem 5 unidades no DF – Águas Claras na rua Copaíba – e é uma ótima opção para moradores da capital que querem aproveitar a virada do ano.

Na rua das Figueiras, outra ótima opção dada por seguidores do DFÁguasClaras é a Universidade Cozinha de Bar. O local oferecerá, no “Réveillon da Alegria”, buffets adulto e infantil, com opção para a criançada aproveitar a virada do ano na brinquedoteca. Essas são uns dos “pitacos” que os seguidores do DFÁguasClaras nos sugeriram nos grupos de WhatsApp do portal. E aí, vai aproveitar o ano novo em Águas Claras onde? Em casa ao lado dos familiares, restaurante ao lado dos amigos? Nos conte sua sugestão para o Réveillon.

