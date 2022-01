Não vai viajar? Parque de Águas Claras funcionará normalmente no ano novo

Quem não viajou e preferiu ficar por Águas Claras e quer aproveitar os próximos dias de lazer na cidade, que incluem o ano novo, poderão desfrutar do parque ecológico de Águas Claras. No dia que antecede a virada (31/12) e em 1° e 2 de janeiro, todas as unidades administradas pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) estarão abertas normalmente ao público. No caso do parque de Águas Claras, a unidade continuará aberto todos os dias das 5h às 22h.

Em agosto, o instituto que administra o parque divulgou um levantamento onde indica que o parque ecológico de Águas Claras atrai, mensalmente, 28 mil pessoas. A unidade criada em abril de 2020, e que leva o nome do córrego que flui em seu interior, é o terceiro parque mais visitado mensalmente pelos brasilienses do DF, atrás apenas do Monumento Natural Dom Bosco, no Lago Sul, e do parque ecológico Olhos D’Água, na Asa Norte, com 36 e 28.400 mil visitantes por mês, respectivamente. O uso de máscaras nos parques ecológicos é opcional por se tratar de um ambiente em local aberto que não ofereça aglomerações e, com isso, fazendo parte do decreto publicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), com vigor em 3 de novembro.

Futuro concorrente?

Iniciada a construção em setembro, a expectativa para a entrega do Parque Sul deve se concluir em janeiro de 2022. Sonho dos moradores da cidade, a proposta inicial vencida através de concurso por escritório de arquitetura, propôs ao parque áreas de lazer, como quadras esportivas, sanitários, lanchonetes, pistas de caminhada com ciclovias, pistas de patinação para lazer e velocidade, além de um espaço reservado para cultura. O local já existe poucas vagas de estacionamento, usado pelo comércio local aos arredores.

Orçado em 1 milhão, a data de conclusão está prevista em 22 de janeiro. O parque, localizado entre as ruas Arariba, Babaçu, 25 Sul e Av. Jacarandá, contempla na execução de revitalização de praça, calçadas e estacionamentos.

