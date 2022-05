Escola particular em Águas Claras tem ameaça de massacre escrita em banheiro

O recado escrito com pincel em um banheiro feminino, do Colégio Ideal, em Águas Claras, ameaçando que haveria um massacre no colégio, deixou alunos, pais e a direção do colégio com medo. O caso aconteceu na semana passada, que indicava que o “massacre” aconteceria na última sexta-feira (28/4).

Ao portal Correio Braziliense, a direção do colégio afirmou que entrou em contato com a Polícia Militar do DF (PMDF), que confirmou que foi acionada e prestou apoio ao local, para apoiar e garantir a segurança dos alunos. De acordo com a escola, todas as instruções do Batalhão Escolar da Polícia Militar foram seguidas.

O Colégio afirmou ainda que está verificando as câmeras de segurança e conversando com os alunos para identificar quem teria escrito a ameaça no banheiro. Segundo a instituição, não é possível afirmar quais medidas serão tomadas quando o aluno for identificado mas, dada a gravidade do ato, o responsável pode ser transferido do centro de ensino. A Polícia Civil do DF (PCDF) já tomou conhecimento do caso, após boletim de ocorrência registrado pela direção do colégio.

Veja a nota na íntegra do colégio

Esclarecemos que, ao identificar a mensagem em tom ameaçador no banheiro da instituição, tomamos todas as medidas cabíveis, registrando boletim de ocorrência na Polícia Civil e seguindo todas as instruções do Batalhão Escolar da Polícia Militar, que esteve presente na escola hoje.

Tranquilizamos as famílias e recebemos, normalmente, nossos alunos para participarem das aulas e atividades. Seguimos monitorando-os e investigando quem seria o responsável pelo ocorrido.

De toda forma, sabemos que este não é um caso isolado, uma vez que escolas e seus estudantes em diversos locais do Brasil também vêm passando por situações atípicas, como consequência de uma saúde emocional fragilizada durante a pandemia.

Temos certeza de que a parceria família-escola-comunidade é uma das chaves para fortalecer nossos jovens e formar cidadãos empáticos e conscientes. Seguiremos aproveitando nossos projetos de Inteligência de Vida e Saúde Emocional para trabalhar reflexões sobre o tema com nossos alunos e familiares.

