Deputado propõe votos de louvor e aplausos a policiais militares de Águas Claras

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deve definir, quando retornar do recesso parlamentar, na primeira semana de agosto, o cerimonial para manifestar votos de louvor e aplausos aos policiais militares do 17° Batalhão de Polícia Militar (Águas Claras) pelo aniversário do quartel. A medida foi proposta pelo deputado distrital Hermeto (MDB), que é policial militar de carreira.

Ao todo, serão 21 policiais militares homenageados (veja a lista abaixo). Na justificativa, o parlamentar apontou que os policiais atuam dia-a-dia nas regiões administrativas de Águas Claras, Arniqueira, Park Way, Jóquei, ADE e Pistão Sul, e exercem o trabalho com excelência.

“Ademais, a boa Ficha de Assentamentos e o trabalho de excelência realizado todos os dias por esses nobres policiais militares, por si só, seria o bastante para a homenagem que se pretende prestar. Porém, esses Militares, se mostraram como verdadeiros heróis garantindo a ordem pública das cidades sob seu comando”, afirmou Hermeto, na proposição. O despacho para as providências do cerimonial foi publicado em 22 de junho, e devem ter data definida quando os servidores e parlamentares retornarem ao trabalho.

Veja a lista

1. ST DANIEL DE ANDRADE CARDOSO

2. ST ANDERSON DE LIMA PINHO

3. ST SULLIVAN DE DEUS ALVES

4. ST REGIVALDO DE SOUSA COELHO

5. 1º SGT ADRIANO DE SOUZA MOTA

6. 1º SGT EDMUNDO CARDOZO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

7. 1º SGT CLENIO GONCALVES DE SOUZA

8. 2º SGT NILSON TOME CANABARRO

9. 2º SGT WELLINGTON DE SOUSA FELISBERTO

10. 2º SGT MELRIELE ANDRADE CORREIA DE FREITAS

11. 2º SGT THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS

12. 2º SGT FREDERICO RODRIGUES DO NASCIMENTO

13. 2º SGT EDILSON SOUSA AZEVEDO

14. 3º SGT DANIELLA RIBEIRO DE SOUZA NEGREIROS

15. 3º SGT REBECA LOPES DA SILVA BRITO

16. CB JOÃO LUIZ SAPUCAIA VINHAS

17. CB CARLA DE SIQUEIRA COSTA SILVA

18. CB RODRIGO BARRIOLLI LEITE

19. SD LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

20. SD MONALISA LIMA BATISTA

21. SD ANA PAULA SANTOS FREITAS

