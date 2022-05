Justiça concede medida protetiva para síndico agredido por personal em Águas Claras

A Justiça do Distrito Federal recebeu, nesta terça-feira (24/5), a denúncia do Ministério Público contra o acusado de agredir o síndico Wahby Khalil, do prédio Luna Park, localizado em Águas Claras. O episódio ocorreu no dia 17 de março.

De acordo com a 2ª Vara Criminal, Henrique Paulo Sampaio Campos está proibido de manter qualquer tipo de contato com a vítima ou testemunhas, sob pena de ter a prisão decretada. Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) narrou que o acusado teria cometido crime de lesão corporal grave ao desferir um soco no rosto do síndico do prédio onde mora.

O motivo da agressão teria sido um desentendimento referente à instalação de um saco de pancadas, que o acusado usava para dar aulas de artes marciais. Como o objeto estava causando rachaduras ao teto da academia do prédio, o síndico o procurou para informar sobre a necessidade de sua retirada ou mudança para um novo local. O acusado não gostou e deu um soco no rosto da vítima que lhe causou lesão permanente em sua mastigação.

Ao decidir, o magistrado Wellington da Silva Medeiros entendeu que estavam presentes os requisitos para receber a denúncia, e concedeu o pedido do MPDFT para aplicar medida restritiva que proíbe o acusado de tentar qualquer tipo de comunicação com a vítima ou testemunhas. Além disso, determinou a citação do réu para apresentar defesa.

“Com efeito, está claro nos autos que o acusado chegou a ameaçar pessoas durante e depois dos atos a ele imputados, de modo que, em tese, até caberia a decretação de sua prisão preventiva. O crime aqui analisado tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, foi praticado com violência, e o réu tem inclinação a embaraçar a instrução processual penal, mediante constrangimento de testemunhas”, disse o juiz na decisão.

