Neoenergia prevê ter uma base de atendimento fixa em Águas Claras a partir de junho

A partir de 6 de junho, as 32 administrações regionais e Águas Claras passarão a contar com um atendente presencial da Neoenergia Brasília. O posto itinerante da empresa vai funcionar uma vez por semana em cada uma das regiões administrativas, em dias alternados e sem hora marcada.

A medida visa facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados pela companhia, como retirada de segunda via de contas, parcelamento de débitos, ligações novas, trocas de titularidade e outras solicitações. O cronograma semanal de atendimento poderá ser consultado no site da Neoenergia Brasília (Neoenergia Brasília) ou nos perfis da distribuidora no Twitter e no Instagram (@neoenergiabsb).

Nesta terça-feira (31), o governador Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço autorizando o termo de cooperação entre a Secretaria de Governo, com participação da Secretaria das Cidades, e a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal.

“Esse acordo é um somatório de tratativas realizadas anteriormente para atender melhor a população, sem a necessidade de transferência de recursos financeiros”, explica o secretário executivo das Cidades, Valmir Lemos. “É o GDF buscando alternativas para que tanto em tempos de sol quanto de chuva o consumidor tenha seus problemas resolvidos, com menos tempo de deslocamento e, consequentemente, menor gasto”, reforça o secretário de Governo José Humberto Pires.

