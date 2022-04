Vídeo: síndico é agredido com mangueira por moradora em condomínio de Águas Claras

O síndico do condomínio Bercy Village, Wladimir Lyra dos Santos, da quadra 206, em Águas Claras, foi agredido por uma moradora do prédio na manhã desta quarta-feira (20/4). A mulher aparece em filmagens da câmera de segurança da parte da frente do prédio tomando a mangueira da mão do síndico e o agredindo. Veja o vídeo.

Nos áudios, o síndico diz que a mulher não aceita as regras do condomínio e destrata os funcionários que trabalham no prédio, além de ter histórico de problemas com outros moradores do condomínio. Segundo Wladimir, após a primeira agressão na manhã de hoje, a moradora o atacou novamente. “Ela pegou a mangueira do jardim e me agrediu. Já fui na delegacia e já vou no IML fazer corpo de delito e contratar um advogado”, disse o síndico agredido.

De acordo com o síndico, que trabalha há 13 anos no prédio, ele apenas protegeu a cabeça para não ser atingido de forma mais grave, e afirmou que não reagiu às agressões sofridas. “Ela só parou quando apareceu testemunhas. Estou temendo pela minha vida. Vou fazer uma assembleia para ver o que faço. A minha esposa está horrorizada”, disse. O caso será investigado na 21ªDP (Taguatinga Sul). Veja fotos de como ficou as costas do síndico agredido pela mangueira.

