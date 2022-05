O Dundee Chicken & Burgers Pitangueiras é a quarta operação da marca no Brasil e o décimo restaurante do Grupo na cidade

O Grupo Madero elegeu Brasília para receber a sua marca nova! O Dundee Chicken & Burgers abre as portas no dia 15/05, na Rua das Pitangueiras, lote 08, próximo à Estação Arniqueiras – Águas Claras. O cardápio com as deliciosas criações do chef e empresário Junior Durski, desta vez une duas estrelas: o melhor frango frito no balde e o irresistível cheeseburger com o famoso pão crocante do Madero.

Um dia antes da inauguração, a chegada do restaurante será celebrada em festa, com um almoço beneficente de pré-estreia para convidados muito especiais: 55 crianças e adolescentes do Instituto Casa da Criança Batuíra, que conhecerão o cardápio em primeira mão. A iniciativa já faz parte da tradição do Grupo Madero, que faz questão de compartilhar a alegria de cada novo restaurante, com instituições sociais convidadas.

Perfeito para reunir a família e os amigos, o Dundee Chicken & Burgers tem como carro-chefe o frango frito no balde, crocante, bem temperadinho e sem conservantes. Em tirinhas empanadas, ou pedaços de frango, vem nas opções apetitosas de tamanhos M, G e GG, com molhos variados. O frango também ganha versões de sanduíches, como a Sobrecoxa Crispy e Filé de Peito Crispy. A outra estrela é o amado cheeseburger, feito sob o calor da chapa prensada de aço carbono em altíssima temperatura, formando por fora uma casquinha e mantendo por dentro o melhor sabor e características da carne.

Na ala das sobremesas, a sugestão é experimentar os irresistíveis sabores dos gelatos no palito: frutas vermelhas com doce de leite (inspirado no petit gâteau do Madero), coco queimado, morango com brigadeiro, pistache, vanilla com brownie e o clássico chocolate.

O novo restaurante tem capacidade para 101 pessoas e fica num terreno com mais de 1.000 m2. O projeto arquitetônico totalmente sustentável é de Kethlen Ribas Durski, com utilização de containers reaproveitados de transporte de carga. A atmosfera é descontraída e hi-tech, com totens de autoatendimento, além da comodidade de compras pelo drive-thru ou através do APP Grupo Madero (disponível para IOS e Android), com promoções exclusivas.

“É com grande satisfação, que elegemos Águas Claras, para receber o mais novo caçula do Grupo Madero. O Dundee Chicken & Burgers será também o décimo restaurante do Grupo no Distrito Federal, que sempre nos recebe de braços abertos”, comemora Junior Durski.

DUNDEE CHICKEN & BURGERS

Rua das Pitangueiras, Lote 08, Loja 01, Norte – Águas Claras- Brasília.

Salão: 11:30 às 23:00h – Delivery – Take Away e APP: 11:30h às 22:45h.

FOMOS VISITAR





Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.