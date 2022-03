Detran faz operação para multar motociclistas com escapamento aberto em Águas Claras

Hoje foi dia de Operação Sossego em Águas Claras! Obrigado @detrandfoficial

Operação Sossego

A ação tem como objetivo fiscalizar motocicletas que circulam pelas vias urbanas do DF com escapamentos defeituosos ou com barulho excessivamente alto.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é infração grave, prevê multa de R$ 195,23, retenção do veículo para regularização e cinco pontos na CNH.



Você sabia que existem empresas em Águas Claras que não contratam motociclistas com escapamento aberto? Um exemplo é a @qpizzaartesanais

Essa iniciativa dos empresários pode ajudar muito nossa cidade!

