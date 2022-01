Águas Claras registra 824 novos casos de covid-19 em 24 horas

A região administrativa de Águas Claras registrou nesta terça-feira (25/1), 824 novos casos de covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 31.943 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), mostram que o número é o maior registrado na cidade em 2022. Apenas a região administrativa do Plano Piloto registrou mais casos de covid-19 que Águas Claras em 24 horas.

O número de casos, no comparativo com 14 dias atrás (11.jan), a região administrativa de Águas Claras registrou apenas um caso e, durante o período de 14 dias, o número de casos na cidade disparou, com números mais acentuados na última sexta-feira (21/1), quando foram registrados 245 casos confirmados de covid-19. Durante todo este período, até terça-feira (25/1), o número de casos se manteve alto na cidade.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos de Covid-19 na cidade são mais registrados em mulheres. Dentro do gráfico dos 31.943 moradores infectados desde do início da pandemia, 17.189 (53,8%) são de pessoas do gênero feminino e 14.754 (46,3%) do gênero masculino. Ainda no levantamento, 2.890 pessoas estão com o vírus ativo no corpo após testagem, seja RT-PCR, Sorológico igM, igG ou testagem rápida. Desde o início da pandemia, 28.657 pessoas se recuperaram da doença na cidade.

Felizmente, dentro do levantamento, Águas Claras não registrou nenhum óbito por covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, a cidade registrou 306 óbitos desde o início da pandemia.

No Distrito Federal

O DF bateu recorde de novos casos da doença em 24 horas em 2022. De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira (25/1) pela Secretaria de Saúde, 10.697 casos foram notificados. Este número é bem superior aos que foram registrados na segunda-feira (24/1), quando 6.976 pessoas testaram positivo para covid-19 – estes números estão incluídos Águas Claras.

Apesar do maior número de casos em 24 horas, a taxa de transmissão diminuiu pelo segundo dia consecutivo e chegou a 2,04. O número demonstra que um grupo de 100 pessoas pode infectar outras 204. Quando este número é superior a 1, significa que a pandemia está fora de controle.

