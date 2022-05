Com trincas em pilares, moradores são orientados a deixar torre do DF Plaza

Por volta das 21h17 da noite de quarta-feira (25/5), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados pela engenheira do DF Plaza para realizarem uma vistoria no prédio. As equipes localizaram trincas em pilares dos andares da garagem, da Torre D, contudo, foi descartado o risco iminente de desabamento. Mesmo com o laudo de vistoria técnica da Defesa Civil descartando a necessidade de evacuação, a construtura enviou alerta para todos os condôminos orientando a evacuação imediata dos moradores.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que notificou o responsável pelo shopping para que sejam iniciados projetos e laudos técnicos, além de informar se haverá risco nas torres C e E, ou a outras estruturas vizinhas. No local onde foi constatado a trinca nos dois pilares, já havia sido iniciado a execução de obras de reparo e escoramento.

Mesmo pela recomendação da diretoria do shopping, alguns optaram por permanecer no prédio, mas outros decidiram deixar o prédio. A operação teve término às 2h15, mas duas viaturas do Corpo de Bombeiros irão permanecer no local para observar o desenrolar da situação. Todos os serviços solicitados pela Defesa Civil deverão ser obrigatoriamente realizados por um profissional ou empresa especializada.

Veja a nota da construtora do prédio

“A Erbe Incorporadora esclarece que identificou uma fissura em um pilar localizado especificamente na Torre D, do condomínio DF Century Plaza, em Águas Claras (DF). A companhia acionou um time de engenheiros e comunicou a Defesa Civil para as medidas preventivas de segurança.

Após isso, a desocupação das unidades da torre D foi recomendada, sem qualquer impacto nas demais áreas do complexo. Até que seja finalizado o estudo e o reparo, que inicialmente está previsto para ocorrer ao longo dos próximos 30 dias, a empresa prestará todo o atendimento necessário aos condôminos, apoiando diretamente no processo de acomodação temporária durante o período.

A Erbe Incorporadora reforça que está empenhada para solucionar a situação o mais breve possível, garantindo a segurança e a tranquilidade dos moradores.”

Veja as solicitações da Defesa Civil

– Apresentar em dois dias o projeto do escoramento;

– Iniciar imediatamente o monitoramento da estrutura para controle de eventual movimentação;

– Apresentar em até cinco dias um laudo técnico circunstanciado das causas dos problemas e das soluções a serem implementadas em relação a segurança e a estabilidade estrutural da edificação;

– Apresentar em até dez dias o cronograma de execução das obras e a caderneta diária de monitoramento da movimentação da estrutura;

– Proceder em até vinte dias a recuperação necessária dos pilares;

– Informar em até dois dias a relação dos moradores e apartamentos que precisaram ser realocados, bem como o local de destino;

– Informar se haverá riscos às Torres C e E, ou a outras estruturas vizinhas, quando da execução da obra.

Reação nas redes sociais

Eu tô só o DF PLAZA: correndo risco de desabar 🙂 — samah 🖖🏻 (@xsamadhi) May 26, 2022

Menina o DF Plaza evacuado com rachaduras nos pilares 🫢 — Michel LulaLá 🏳️‍🌈🦑⭐️ (@michel_frank) May 26, 2022

É amores, DF Plaza sendo evacuado nesse exato momento 🥴 — moço (@anderzonbrit) May 26, 2022

Gente o Df Plaza vai cair ? q fofoca é essa, eu to pra ir la ver isso — Eltiin (@EltinFer) May 26, 2022

oq rolou no df plaza que tá cheio de bombeiro — gi (@gihrsantosss) May 26, 2022

