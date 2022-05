Areia das quadras de voleibol e futevôlei do Parque de Águas Claras vão passar por troca, diz Instituto Brasília

Frequentado acirradamente todos os dias, principalmente aos fins de semana, o Parque Ecológico de Águas Claras deve passar, durante os próximos dias, reformas nas quatro quadras de areia que são utilizadas pelos moradores da cidade. De acordo com o Instituto Brasília Ambiental, responsável pela gestão do parque, a ação é uma parceria entre o instituto com a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL).

Sol, pé na areia, amigos, futevôlei e voleibol. Visando dar melhores condições para as práticas esportivas, os trabalhos serão visados para a renovação dos pisos de areia, que são utilizados pela comunidade para várias atividades físicas. A secretaria forneceu seis carradas de areia, material que está sendo distribuído nas quadras pelos agentes de unidades de conservação do Parque Águas Claras.

“Quem gosta de prática de esportes, principalmente na areia, sabe o quanto é importante ter quadras adequadas e com areia de qualidade”, ressalta a secretária de esporte e lazer, Giselle Ferreira. “Estamos trabalhando com a visão de atleta, mas fazendo aquilo que é importante para toda a sociedade. Manter os espaços esportivos apropriados para o uso é levar mais saúde e qualidade de vida por meio do esporte”.

Educação ambiental

Ao mesmo tempo, o Instituto Brasília Ambiental decidiu iniciar uma revitalização de seis casinhas de madeira utilizadas para atividades de pedagogia ambiental, que também terão janelas e portas recuperadas. As casinhas integram o complexo de Educação Ambiental (Educ), que tem como principal estrutura física o Centro de Referência em Educação Ambiental. Agora, estão sendo lixadas e envernizadas as casinhas.

“Conseguimos utilizar materiais e equipamentos já existentes em estoque e a mão de obra especializada de alguns colaboradores da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso [Funap]. As reformas saíram praticamente a custo zero e vão trazer benefícios a um grande número de alunos que fazem uso dessas instalações”, informa o superintendente de Administração Geral do Instituto, Ricardo Roriz.

Foto: Correio Braziliense

