Parque Sul avança, e Terracap publica aviso de publicação do edital de licitação para a segunda etapa

Em publicação no Diário Oficial do DF (DODF), a Terracap divulgou que prevê, em 25 de maio, abrir a licitação para a segunda etapa do Parque Sul, em Águas Claras. De acordo com a publicação, assinada pelo Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras (Seplic), da Terracap, o certame seguirá a norma de menor preço.

Na segunda etapa, está contemplada a contratação, através de uma empresa especializada, para trabalhos de paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia e quadras de tênis. O valor estimado é tratado como sigiloso pela Terracap. O aviso de abertura de licitação foi assinado na última quinta-feira (28/4), mas publicado apenas nesta segunda-feira (2/5).

23 espécies serão plantadas

De ipês amarelos de várias espécies à paineiras, serão plantadas, ao todo, 23 espécies de árvores, que na sua totalidade completam mais de 237 árvores no parque. Foram mantidas 46 árvores, logo após o início da primeira etapa da construção do Parque Sul.

Com o projeto buscando integrar as facilidades de lazer, como ciclovias, calçadas, quadras de esporte, centro de atividades, parque infantil inclusivo, entre outras, a Terracap afirma que a arborização do parque é planejada, levando em conta “todas as estações do ano e época de floração de cada espécie a modo de se ter um parque agradável durante todo o ano”.

Entre as espécies, muitas já são conhecidas pela população de Águas Claras. Espécies como Sibipiruna, Jequitibá e Paineira levam nomes de avenidas e ruas da cidade e estarão no parque.

Além dessas, a arborização planejada da Terracap plantará no Parque Sul outras espécies, como Mutambo; Pau Ferro; Jacarandá de Minas; Ipê Branco; Chichá; Angico; Aroeira Vermelha; Farinha Seca; Ipê Amarelo do Cerrado; Ipê Verde; Aroeira; Copaíbeira; Ipê Amarelo Peludo; Ipê Roxo; Sapucaia; Pau Rei; Pau Brasil; Ipê Caraíba; e Cabreúva Vermelha.

