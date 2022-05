COE pede a Casa Civil adoção da dose de reforço no passaporte para eventos no DF

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), área integrada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) enviou uma solicitação ao secretário Gustavo Rocha, da Casa Civil, para que começasse a considerar a dose de reforço no passaporte vacinal em eventos no Distrito Federal.

A medida, relevada pelo secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, foi tomada após a capital estimar que cerca de 900 mil pessoas aptas a tomarem a dose de reforço não retornaram aos pontos de vacinação no DF.

“O COE fez uma solicitação à Casa Civil (para que) passasse a considerar a vacinação completa em eventos em que se solicita a apresentação do passaporte vacinal, a vacinação da dose de reforço”, disse. “Nos eventos públicos em que se solicita o passaporte vacinal, é importante que a pessoa saiba que, em breve, não vai passar mais a ser considerada vacinação completa apenas a primeira e segunda dose, mas a dose de reforço também”, completou o adjunto.

Atualmente, ainda existe alguns itens do anexo único em vigor do decreto nº 43.054, de 3 de março de 2022, e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 4 de março, que determina a apresentação do passaporte de vacina com a segunda dose ou a dose única há, pelo menos, 15 dias, em ambientes como bares, restaurantes, boates e casas noturnas. A publicação no DODF, que começou a ter efeito apenas em 7 de março, exclui pessoas que não podem tomar a vacina em virtude das orientações das autoridades sanitárias, contudo, mediante a comprovação.

De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), o assunto será deliberado pelo COE na próxima reunião ordinária e “as informações serão divulgadas em breve”. Procurada sobre a solicitação do COE, a Casa Civil não respondeu aos questionamentos

