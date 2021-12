Polícia Civil prende membro de quadrilha em Águas Claras que vendia drogas especializadas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (27/12), a operação Green Storm (em português tempestade verde) em localidades de Águas Claras, Arniqueira, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Vicente Pires, Samambaia, além de cidades do entorno, como Valparaíso e Planaltina.

O grupo especializado na venda da droga conhecida como “skank”, revendia a droga para pessoas de alto poder aquisitivo. Segundo a delegacia, as apurações acerca do bando notaram que os membros do grupo faziam viagens a Goiânia e Rio de Janeiro com a finalidade de adquirir drogas para abastecer o Distrito Federal. As investigações, que duraram cerca de um ano, apreenderam cerca de 57 quilos de skank com os envolvidos.

Por serem pessoas da classe média alta do Distrito Federal, a maioria dos investigados não possuíam passagens pela polícia por crime de tráfico de drogas. Segundo os investigadores, isso era um fator primordial para que a venda da droga fosse mais ágil.

Nos 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar, os policiais civis apreenderam vários tabletes de skunk, haxixe, dinheiro (em espécie), arma de fogo, celulares e balanças de precisão.

