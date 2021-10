Perturbação do sossego é crime!

Desde que a pandemia do novo coronavírus foi confirmada e as medidas de isolamento social foram adotadas para conter o avanço do contágio da covid-19 , o trabalho de averiguação de perturbação ao sossego pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) aumentou de maneira significativa.

Segundo informações divulgadas pela PMDF, só este ano, de janeiro até a primeira quinzena de abril, foram registradas 588 ocorrências de perturbação do sossego. No mesmo período, do ano passado, o número de registros totalizou 293 ocorrências.

Não precisa passar das 22h para que gritaria, som alto, barulho de animais, máquinas industriais, carros, algazarras em bares e festas se tornem incômodo e sejam denunciados. A Polícia Militar informa que a qualquer hora o cidadão que tiver seu sossego perturbado pode denunciar comportamento. Além disso, a PM ressalta que atitude inconveniente é uma contravenção penal passível de prisão, de 15 dias a três meses, de acordo com artigo 42 do Decreto-Lei Nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

Mesmo podendo resultar em prisão e multa, muitos brasilienses têm ignorado as leis e o bom senso e tirado a paz de muitos outros.

De acordo com o governo, os números de chamadas registradas pelo Centro de Operações da Polícia Militar são alarmantes: só no ano passado, foram 21.976 chamadas referentes a som alto em residências e 17.016 registros de perturbação da tranquilidade.

Em 2021 situação não é diferente, de janeiro até a primeira quinzena de abril foram 6.130 chamados para verificar som alto em residências e 5.327 denúncias de perturbação da tranquilidade.

O chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), tenente-coronel Alex Paulino explica que “frequentemente recebemos mais de 200 chamados em um único dia”.

Com a intenção de orientar a população quanto os tipos de perturbação do sossego e quais as atitudes devem ser tomadas, caso se sintam incomodadas, a PMDF lançou a “Cartilha de Cidadania”.

Além de ensinar o que e como denunciar, a cartilha traz uma reflexão sobre bom senso, que deve ser praticado por todos os cidadãos. Por vezes algumas pequenas atitudes evitam maiores desgastes.

O informativo aconselha que antes de acionar o 190 a pessoa tente conversar amigavelmente com quem está lhe causando transtornos. Muitas vezes, as pessoas não têm noção do quanto estão incomodando. “Se o som vier do lado de fora, próximo a sua residência, procure avaliar se fechar as janelas seria suficiente para abafar os sons”, ensina a Cartilha da PMDF. Além disso várias outras dicas são listadas.

Para o tenente-coronel Paulino: “Cada um tem o seu espaço e todos devem respeitar os espaços e os limites dos outros”, afirma o militar.

Para conferir a cartilha clique aqui

Fonte: Agência Brasilia

Na manhã desta sexta-feira (01), o administrador André Queiroz e sua equipe, estiveram reunidos com Flávio Braga, representando o IBRAM, Alexandre, representando o DF Legal, Hoto Barros, presidente do Conseg de Águas Claras e o Comandante Ilineu, do 17º BPM, para tratar do plano de ação em combate a desordem e perturbação do sossego por parte de determinados estabelecimentos de Águas Claras.

Faça sua denúncia através da Ouvidoria pelo telefone 162, site www.ouv.df.gov.br e para emergências, também disponibilizamos o número funcional do 17º BPM: 61-99692814, (24h).

