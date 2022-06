Urna funerária com cinzas é encontrada no Parque de Águas Claras; veja

Uma urna funerária com cinzas humanas foi encontrada no gramado do Parque Ecológico de Águas Claras, na tarde desta sexta-feira (24/6), por moradores da região. Uma placa no objeto, colocado em área movimentada, mostra que ali estão as cinzas de uma mulher chamada Tânia Cristina Nascimento de Souza, 62 anos, que morreu em 10 de março de 2021, e foi cremada em 21 do mesmo mês.

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que administra o Parque Ecológico de Águas Claras, confirmou que encontrou a urna por volta das 13h. O órgão acrescenta que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) esteve no local após ser acionada e retirou a urna. O caso será investigado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.