Samu inaugura base em Águas Claras para atendimento mais rápido às vítimas

Águas Claras recebeu mais uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel (Samu-DF) na última sexta-feira (1°/6). Além da base inaugurada na cidade, o serviço abriu novos pontos de apoio em Taguatinga e Samambaia. Juntos, o atendimento deve ser reforçado para um território onde habitam 450 mil pessoas.

As bases têm o objetivo de viabilizar a chegada das equipes de atendimento móvel até as vítimas no menor tempo de resposta possível. O Distrito Federal conta com 23 locais como esse. “Essa base é importantíssima para a população e para os servidores da secretaria, porque ela presta assistência a uma das regiões mais populosas do DF em um serviço que o atendimento rápido faz toda a diferença”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

“A Região de Saúde Sudoeste é a maior em quantidade de equipamentos públicos de saúde e que tem mais de um milhão de habitantes”, explica Shirlene Almeida, superintendente-substituta da região – responsável por Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires.

UBS será ainda em 2022

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em contato com o DFÁguasClaras em março, afirmou que a expectativa de entrega dos projetos da Unidade Básica de Saúde (UBS), em Águas Claras, segue ainda em 2022. Segundo a administração regional de Águas Claras, existia uma expectativa da unidade ser licitada ainda no primeiro semestre deste ano. Os trabalhos do projeto são elaborados pela Novacap.

De acordo com a administração, em reunião no fim de fevereiro, com a presença do próprio administrador regional André Queiroz e da superintendência da região de Saúde Sudoeste do DF, Luciano Gomes, os trabalhos foram discutidos em relação a saúde, principalmente da sala de vacinas, localizada dentro do prédio da administração, além da UBS, que será construída na rua 25 Sul, na esquina com a Rua Babaçu.

“Previsão para o primeiro semestre ainda, ‘né?’ (licitação da UBS). Com a licitação, estamos esperando a data final do governo. Também com relação às vacinas, a sala de vacina, seja de um modo geral, tanto para covid-19 quanto para doenças normais […] então nós estamos buscando melhorias e, nessa reunião muito produtiva, pra gente poder trazer um melhor benefício para a nossa população”, comentou Luciano Gomes. A administração chegou a publicar um vídeo nas redes sociais de como será a unidade.

Detalhes

Os projetos da obra já se encontram em fase de finalização pela equipe da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). De acordo com as pastas responsáveis por viabilizar a construção da unidade em Águas Claras, o planejamento é entregar os estudos da UBS em 2022 e, com o início dos trabalhos, a unidade poderá ser a segunda unidade de saúde em Águas Claras. A construção da unidade é viabilizada através do orçamento do governo do DF, além de um projeto de lei de autoria da deputada Júlia Lucy (Novo) para remanejamento do orçamento no montante de R$ 1 milhão.

