Síndico que levou soco vai para a UTI internado com hemorragia cerebral

O jornalista e síndico do condomínio Residencial Luna Park, Wahby Adbel Karim Khalil, agredido com um soco por um morador do prédio — que é personal e professor de educação física — está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, com hemorragia cerebral. O síndico, 42 anos, levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeça após discutir com um morador sobre um saco de boxe na academia coletiva do prédio. O prédio fica localizado na Quadra 301.

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança do local. De acordo com o advogado do jornalista que trabalha na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o personal identificado como Henrique Paulo Sampaio Campos já vinha recebendo reclamações de outros vizinhos pelo barulho que o saco de pancadas fazia.

“O síndico simplesmente foi acionado para saber o motivo que o saco de pancadas estava causando incômodo. Quando ele chegou lá, viu que o objeto era grudado por meio de correntes ao teto e, com a movimentação, o barulho realmente é grande”, detalhou o advogado Edson Alexandre, ao portal Correio Braziliense. No circuito interno, dá para notar que além do síndico, outro rapaz também discute com o personal e professor de educação física. O homem tenta intervir, mas é ameaçado e rapidamente sai do local. Veja o vídeo.

De acordo com a defesa do jornalista, a previsão é que ele tenha alta ainda nesta sexta-feira (18/3). “Ele está na UTI e com hemorragia cerebral. Preliminarmente, é para ele receber alta amanhã (sexta-feira), mas o quadro é um pouco delicado”, afirmou o advogado. O caso é investigado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e, a princípio, é tratado como lesão corporal. O DFÁguasClaras tentou contato com o personal, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.