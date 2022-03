Vídeo. Funcionários reclamam de falta de salários após mercado fechar

O mercado Super Legal, em Águas Claras, fechou as portas há cerca de duas semanas por conta de problemas com o pagamento da conta de luz

Ao menos 12 funcionários do mercado Super Legal, localizado dentro do Duo Residence Mall, em Águas Claras, protestaram em frente ao estabelecimento na manhã desta segunda-feira (21/3). Pediam pagamentos de salários atrasados, acertos de rescisões e os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O estabelecimento fechou as portas há cerca de duas semanas por conta de problemas com o pagamento da conta de luz e deixou trabalhadores com os salários atrasados. Dois funcionários saíram da empresa em 7 de fevereiro deste ano, enquanto o restante sofre com os vencimentos não pagos. O Super Legal afirmou ao Metrópoles que os débitos serão quitados ainda hoje.

Pelas imagens, é possível ver uma das funcionárias reclamando sobre os atrasos. “Se está chegando mercadoria, cadê nosso salário? Cadê nossa rescisão? Vai abrir outro mercado no Jardim Botânico e cadê nosso salário?”, questiona.

A advogada Ana Paula Moreira, 40 anos, explica que a empresa deve acertar a rescisão até 10 dias depois das demissões. Caso contrário, há a incidência de multa de 40%. “Ainda não dá para ter uma noção [de quanto é o valor a receber]. Quando é assim, levo para um contador”, explica.

Segundo a representante da empresa, os funcionários conseguiram fazer uma reunião com os responsáveis pelo estabelecimento, quando ficou prometido que as rescisões e o dinheiro do FGTS seriam depositados nesta terça-feira (22/3).

Procurado pelo Metrópoles, Mauro Jordão, 43 anos, explica que o atraso nos vencimentos ocorreu em decorrência da falta de acordo com a Neoenergia. O dono do mercado Super Legal também afirma que pagou parte dos salários nesta segunda e que quitará o resto na mesma data. “Não vai ter problema com ninguém”, garante.

“Estamos negociando com a Neoenergia para retomar as atividades. Acredito que esta semana já esteja tudo normalizado”, afirma. O empresário pontua que parte do problema decorreu das dificuldades enfrentadas durante a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal.

Fonte: Metropoles

