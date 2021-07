GDF amplia vacinação para pessoas com 46 e 47 anos

Por Agência Brasília | Foto: Breno Esaki / Agência Saúde

A Secretaria de Saúde abre, às 17h desta quarta-feira (30), agendamento da vacinação contra covid-19 para pessoas entre 47 e 59 anos. Quem está nesta faixa etária pode acessar o site vacina.saude.df.gov.br e agendar dia, horário e local para ser atendido. São 56 pontos de vacinação em todo o Distrito Federal com atendimento para pedestres e no modelo drive-thru.

Já nesta quinta-feira (1º/7), às 14h, será aberto agendamento para quem tem entre 46 e 59 anos. O avanço na vacinação por faixas etárias será possível com a previsão de entrega de 56,7 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer/BioNTech, que devem chegar à capital federal na noite desta quarta.

A vacinação para quem tem a partir de 47 anos começa na quinta-feira (1º/7). Já para quem tem 46 começará na sexta-feira (2/7).

Nova remessa

A distribuição dessa nova remessa ocorrerá da seguinte maneira: 46,5 mil vacinas para complementar as vagas para a faixa etária de 47 e 46 anos e gestantes e puérperas sem comorbidades; 6 mil vacinas para continuação dos professores da rede privada e 2.185 doses para os profissionais das Forças Armadas. Os professores da rede pública continuarão a ser imunizados com vacinas da farmacêutica Janssen tão logo a nova remessa chegue ao Distrito Federal, o que está previsto para o início da próxima semana.

Ao todo, serão recebidas 31 mil doses da AstraZeneca para primeira dose e 25.740 da vacina Pfizer/BioNTech, também para primeira dose.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.