Administração de Águas Claras restabelece retorno ao trabalho presencial após período de home-office

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Reprodução

30/06/2021 22:18, atualizado às 22:20 de 30/06/2021

A administração de Águas Claras iniciou o seu plano de retomada das atividades presenciais nesta quarta-feira (30). Com isso, servidores lotados que estavam em regime de teletrabalho retornaram à sede administrativa da cidade. A medida foi detalhada em resolução conjunta assinada na última quinta-feira (24), pelo administrador da cidade, André Queiroz, e pelo governador Ibaneis Rocha e publicada no Diário Oficial do DF nesta quarta-feira (30).

O teletrabalho foi reativado no fim de fevereiro, quando foi republicado o decreto n° 41.841 que dispõe do teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública da capital federal. Um dos estopins na época foi o avanço da pandemia do coronavírus e, com a decisão de Queiroz, a norma foi revogada para os servidores da cidade. Estes, inclusive, são os últimos servidores, em comparação com outras regiões administrativas, que retornam ao trabalho presencial.

No entanto, a publicação abre brechas: irão permanecer em teletrabalho os servidores que estiveram com sintomas ou confirmação de covid-19.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.